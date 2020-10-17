عناوين وأسراء الصحف المحلية الصادرة يوم السبت 17 تشرين الأول 2020

أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 3 تشرين الأول 2020

أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 3 تشرين الأول 2020 النهار عُلم أنّ كادراً في حزب مسيحي سبق وتسلّم مهام قيادية، انتقل إلى حزب مسيحي آخر وعُيّن في أحد المراكز الأساسية أخيراً. لوحظ ان قرار وزير الداخلية باقفال مدن وقرى للتصدي لانتشار الكورونا جبه برفض واسع في البلديات ...