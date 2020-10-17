حركات بسيطة بأصابع اليد تخفف آلام الظهر

عرض موقع “dailymedicalinfo” طريقة بسيطة لتخفيف آلام الظهر التي يسببها الوقوف لفترات طويلة أو الجلوس في وضعيات خاطئة، حيث يمكن علاج تلك المشكلة الشائعة فقط بأداء حركات محددة بأصابع اليد.

وأوضح الموقع في مقاله، أن هذه الطريقة تعرف باسم العلاج الانعكاسي، وفيها يتم تدليك نقاط محددة في القدمين مرتبطة بأعضاء الجسم المختلفة، ويمكن تخفيف آلام الظهر بالضغط على نقاط الانعكاس في القدمين.

ولتخفف آلام أسفل الظهر عليك أن تضغط برفق على باطن قدميك ومنطقة الكعب والكاحل والحافة الداخلية لكل قدم، أما لتخفف آلام أعلى الظهر وألم الكتفين عليك الضغط على أصابع القدمين.

تدليك الساق

اضغط برفق عند تدليك الساق والكاحل وباطن القدم والأصابع وأيضا الكعب، ثم حرك قدمك للأمام والخلف، وقوس القدم لمدة 10 ــ 15 دقيقة، وهذه الطريقة ستساعدك كثيرا في تخفيف الألم.

علاج آلام العمود الفقري

النقاط التي ترتبط بالعمود الفقري موجودة في باطن قدميك، ضع قدمك اليمنى على يدك اليسرى، واستخدم إبهامك الأيمن للضغط على أصابع القدم وكل الحواف الداخلية لباطن القدم.

تخفيف آلام أعلى الظهر والكتفين

يمكنك تخفيف آلام أعلى الظهر والكتفين من خلال النقاط الموجودة أعلى أصابع القدمين وأسفلها، ويمكنك الضغط عليها بلطف لأن هذه المنطقة تكون في غاية الحساسية فلا تضغط بعنف.

تخفيف آلام الظهر من خلال نقاط الانعكاس في اليدين

اضغط بأصبع الإبهام على النقاط الموجود في كف اليد، ابدأ باليد اليمنى ثم انتقل لليد اليسرى، كما يمكنك تخفيف آلام أعلى الظهر والكتفين من خلال نقاط الانعكاس الموجودة في راحة اليد عند الأصابع الوسطى، فيمكنك بالإبهام أن تضغط على منطقة الأصابع الوسطى وأسفل الإبهام، أما لتخفيف ألم الكتفين فتضغط على الخنصر الأيسر لتخفيف ألم الكتف الأيسر، وتضغط على الخنصر الأيمن لتخفيف ألم الكتف الأيمن.

عند اتباع العلاج الانعكاسي ينبغي الانتباه إلى أن:

ليست كل نقاط انعكاس الظهر توجد في باطن القدم بل هناك نقاط في الجزء العلوي من القدمين والجزء السفلي من الساقين.

هناك نقاط انعكاس للمخ في أصابع الأقدام وباطنها الضغط عليها يساعد في زيادة هرمون الأندورفين الذي يقوم بتخفيف الشعور بالألم.

احرص على وضع الجلوس الصحيح حتى لا تؤذي عمودك الفقري، ويمكنك أن تسند ظهرك بوسادة أو تلف على ظهرك منشفة جافة.

حتى لو لم تكن تعاني من ألم الظهر استخدم العلاج الانعكاسي للوقاية.

يمكنك الاستعانة بمعالج مختص في العلاج الانعكاسي لو كنت تعاني من ألم شديد، وحاول أن تسترخي عند قيامك بالعلاج الانعكاسي بخفض الإضاءة والاستماع للموسيقى.

إذا كنت تعاني من إصابة خطيرة في ظهرك يجب أن تستشير الطبيب أولا قبل أن تقرر اتباع العلاج الانعكاسي.

المصدر: سبوتنيك