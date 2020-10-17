طرق تحديد الإصابة بفيروس كورونا دون أعراض

يمكن أن يكون مرض فيروس كورونا دون أعراض أو، بكل المؤشرات، يكون مشابهًا للسارس الموسمي. تحدثت نيللي سوسيدوفا، عالمة الفيزياء الحيوية، لوكالة “سبوتنيك” عن الطرق التي ستساعد في تحديد أنك مريض دون أعراض.

يصاب العديد من الناس بفيروس كورونا دون ظهور أعراض إكلينيكية للمرض. كيف تفهم أنك مريض دون أعراض؟ تذكر نيللي سوسيدوفا أن أحد المعايير هو فقدان حاسة الشم والذوق.

وقالت: “هناك عدد من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض لديهم حاسة شم وتذوق على المدى القصير تتغير، ولكن لا توجد أعراض أخرى. معيار آخر: إذا كان شخص ما مريضًا من حولك، فأنت بحاجة إلى الاستماع إلى نفسك، ويزداد الاحتمال. ثالثًا، يمكنك إجراء اختبار سريع للأجسام المضادة. يمكن القيام بذلك في المنزل، في الشركات. إذا كان لديك، في حالة عدم وجود أعراض سريرية، أجسام مضادة، فقد كنت مريض دون أعراض ولديك مناعة ضد الفيروس.

يساعد التصوير المقطعي في اكتشاف فيروس كورونا. من خلال هذه الدراسة، يمكنك فهم التغييرات التي تحدث في الرئتين.

وأضافت: “لا يزال بإمكاننا إجراء التصوير المقطعي المحوسب: إذا رأينا تغيرات، فإننا نفهم أن هناك مرضًا قد لا يظهر خارجيًا. ولا يظهر الالتهاب الرئوي دائمًا على شكل سعال أو سيلان في الأنف. قد تكون هناك درجة حرارة، وحتى في هذه الحالة، لمدة قصيرة. هناك أشخاص مصابين بالتهاب رئوي دون درجة الحرارة”.

المصدر: سبوتنيك