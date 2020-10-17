كتل تشبه الغيوم أمام العين… السبب الأكثر شيوعا لفقدان البصر

يعتبر إعتام عدسة العين السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر في العالم، ووفقًا للمعهد الوطني للعيون، فإن أكثر من نصف الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا يعانون حاليًا من إعتام عدسة العين أو تم استئصالها جراحيًا في الماضي.

وبحسب موقع “healthline” فإن الجلوكوما وإعتام عدسة العين من اضطرابات العين التي تسبب فقدان البصر وتؤثر على صحة عينك على الرغم من أن لديهما بعض الأعراض المتشابهة وتشترك في بعض عوامل الخطر، إلا أن لديهما أسبابًا وعلاجات ونتائج مختلفة.

ويحدث إعتام عدسة العين عندما تسمح العدسة الشفافة بدخول الضوء مما يتيح عرض الصور على شبكية العين في الجزء الخلفي من عينك، وبمرور الوقت تتفكك البروتينات داخل عينك.

ويمكن أن تلتصق ببعضها البعض وتشكل كتلًا بيضاء أو صفراء أو بنية اللون تغيم أو تحجب أو تشوه رؤيتك تسمى هذه الكتل الشبيهة بالغيوم إعتام عدسة العين.

وأوضح الموقع أن الجلوكوما ينتج عن زيادة ضغط السوائل داخل عينك وتمتلئ عيناك بسائل يسمى الخلط المائي. كل يوم، جسمك ينعش هذا السائل ويترك السائل الأقدم عينك عبر حقل تصريف شبكي وفتحة صغيرة ويحل السائل الجديد محل السائل القديم، مع الحفاظ على تدرج ضغط ثابت داخل مقلة العين.

المصدر: سبوتنيك