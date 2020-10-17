نوكيا تعتزم إنشاء شبكة محمول على سطح القمر

تعتزم شركة نوكيا ووكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” الدخول في شراكة تهدف لإنشاء شبكة محمول من الجيل الرابع على سطح القمر.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إن “ناسا” تعهدت هذا الأسبوع بتقديم 14.1 مليون دولار لبناء شبكة هاتف محمول من “4G”، بالقرب من القطب الجنوبى للقمر.

وإلى جانب مشروع شبكة المحمول، تمول “ناسا” تطوير نظام شحن لاسلكي سريع وطرقا لتوليد وتخزين الطاقة باستخدام الموارد الحالية للقمر.

وأشار مدير “ناسا”، جيم بريدنشتاين، إلى أن شبكة الـ” 4G ” ستمكن رواد الفضاء في مهمة أرتميس، وربما المستعمرين القمريين المستقبليين يوما ما، من التواصل أثناء العمل على مساحة واسعة من سطح القمر: “يمكن للنظام أن يدعم اتصالات سطح القمر على مسافات أكبر، وسرعات متزايدة، ويوفر موثوقية أكثر من الحالية”. وأشار بريدنشتاين: “نريد بناء البنية التحتية على القمر التى ستمكّن شراكة دولية لأكبر تحالف شامل وأوسع نطاقا وأكثره تنوعا من الباحثين والمستكشفين فى تاريخ البشرية”.

وأضاف جيم رويتر، المدير المساعد لإدارة مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا: “سوف يمتد النظام أيضا إلى المركبات الفضائية”.

وبتمويل من وكالة “ناسا”، ستنظر نوكيا فى كيفية تعديل التكنولوجيا الأرضية لتلائم البيئة القمرية لدعم اتصالات موثوقة وعالية السرعة، ومن بين المستفيدين الآخرين من العقود الجديدة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع شركة “سبيس إكس” وUnited Launch Alliance، الذين سيبحثون عن طرق جديدة أكثر أمانا لتصنيع وقود الصواريخ على سطحي القمر والمريخ.

المصدر: سبوتنيك