أطعمة للحد من انخفاض ضغط الدم

يتساءل الكثير من الناس عمّا يأكلونه للمساعدة في رفع ضغط الدم المنخفض. يعتبر انخفاض ضغط الدم بمثابة قراءة لضغط الدم أقل من 90/60 ملم زئبق. تؤثر هذه الحالة على العديد من الأشخاص، خاصة مع تقدمهم في السن، وتشمل الأعراض الإغماء وعدم وضوح الرؤية والدوخة والدوار. إذا تُرك من دون علاج، يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، مما يتسبب في تلف القلب والدماغ على المدى الطويل، أو حتى الموت.

اطعمة للحد من انخفاض ضغط الدم

1 تناولوا الأطعمة الغنية بالملح

يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح أن ترفع ضغط الدم. تشمل المصادر الجيدة للملح الزيتون والجبن القريش والحساء المعلب أو التونة. يمكنكم أيضاً إضافة ملح الطعام أو ملح البحر إلى وجباتكم.

2 الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

حمض الفوليك (المعروف أيضاً باسم فيتامين ب 9) هو فيتامين أساسي آخر موجود في الأطعمة مثل الهليون والبروكلي والكبد والبقوليات مثل العدس والحمص. يمكن أن يكون لنقص حمض الفوليك العديد من نفس أعراض نقص فيتامين ب 12، مما يسبب فقر الدم الذي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

3 تناولوا فيتامين ب 12

يلعب فيتامين ب 12 دوراً مهماً في مساعدة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة. يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين المهم إلى الإصابة بفقر الدم الذي يخفض ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إلى نزيف مفرط بالإضافة إلى تلف الأعضاء والأعصاب. تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 البيض والدجاج والأسماك مثل السلمون والتونة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

4 أطعمة خالية من الكربوهيدرات

تميل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وخاصة الكربوهيدرات المصنعة، إلى الهضم بسرعة كبيرة مقارنة بالأطعمة الأخرى. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم. أظهرت بعض الدراسات من جامعة هارفارد أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في التخلص من انخفاض ضغط الدم، خاصة عند كبار السن. يمكنكم تناول اللحوم غير الدسمة، السمك، البيض، الخضار الورقية الخضراء، المكسرات والبذور.

المصدر: وكالات