كورونا في البرازيل.. تسجيل 30914 إصابة و754 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء الجمعة تسجيلها 30914 إصابة و754 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة عن “ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بواقع 30914، ليصل العدد الإجمالي إلى 5.2 مليون حالة”.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 754 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 153214 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: روسيا اليوم