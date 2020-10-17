الصحة العالمية: سجلنا ارتفاعات لمؤشر الإصابات بكورونا في 80% من دول أوروبا

أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنها سجلت ارتفاعات لمؤشر الإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا المستجد في 80% من دول أوروبا.

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ للمنظمة ماريا فان كيرخوف “نرى ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا في 80% من دول أوروبا وهناك 37 منطقة في 13 دولة نتابع فيها الأوضاع”.

وسجلت مجموعة دول أوروبية مؤخرا زيادات قياسية لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا خاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك، وعلى الرغم من ذلك إلا أن معدل الوفيات جراء الجائحة أقل بكثر مما كان عليه خلال ذروة التفشي في الربيع الماضي.

واعتبرت المنظمة مع ذلك أن هناك مؤشرات متعددة تدل على غياب أي موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم