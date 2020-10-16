دياب ترأس اجتماعا للبحث في أوضاع السجون في ظل تفشي كورونا

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الجمعة اجتماعا للبحث في أوضاع السجناء والسجون في ظل تفشي وباء كورونا.

وقد حضر الاجتماع كلا من: وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ووزيرة العدل ماري كلود نجم، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، العميد فارس فارس، رئيس فرع السجون في قيادة الدرك العقيد غسان عثمان، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جان عواد.

وجرى خلال الاجتماع البحث في الامكانات المتاحة للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون في ظل تفشي وباء كورونا، وجرى التأكيد على أهمية تسهيل تقدّم المحكومين بطلبات تخفيض العقوبة، تأمين التجهيزات اللازمة لتسهيل المحاكمات عن بعد، الاستفادة قدر الامكان من قاعة المحاكمة الموجودة في سجن رومية وتفعيل التدابير البديلة عن عملية التوقيف الاحتياطي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام