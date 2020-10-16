اليمن: خروقات للعدوان بالحديدة وغارات لطيرانه على عدة محافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الجمعة 10 غارات جوية على محافظات الجوف ومأرب وصعدة اليمنية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 3 غارات على مديرية مجزر وغارتين على مديرية رحبة في محافظة مأرب و3 غارات على منطقة الخنجر وغارة على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بالجوف وغارة على منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة”.

وفي الحديدة، أوضح مصدر يمني أن “قوى العدوان ارتكبت أكثر من 204 خروق لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”، وأوضح أن “من بين خروق العدوان، استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق 7 طائرات حربية في أجواء الجبلية والفازة والجاح و10 طائرات تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والفازة وكيلو16 و22 خرقا بقصف مدفعي و156 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله