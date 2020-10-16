القناة 13 العبرية: سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في مستوطنة نتيف هعستراة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 16 2020 - 21:42

القناة 13 العبرية: سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في مستوطنة نتيف هعستراة

منذ 7 mins 16 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة