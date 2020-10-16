بيان من المصارف حول السيولة النقدية بالليرة..

اعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان انه وبعد تأكيد مصرف لبنان استمراره بمد المصارف بالسيولة النقدية كالمعتاد، سوف تستمر بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للسوق بشكل طبيعي، وفق ما جرت العادة خلال الفترة الماضية بغية الحفاظ على الإستقرار في الأسواق.

اضاف في بيان: نؤكد أن السيولة بالليرة مؤمنة من قبل مصرف لبنان والمصارف دون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية، داعيا المواطنين وزبائن المصرف الى استعمال الوسائل الأخرى المتاحة لديهم كبطاقات الإئتمان، الشيكات والتحاويل المصرفية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام