وزارة الصحة اللبنانية: 8 وفيات و1368 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 21:40

وزارة الصحة اللبنانية: 8 وفيات و1368 إصابة جديدة بكورونا

منذ 2 ساعة 16 October، 2020
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