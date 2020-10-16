الشيخ القطان: هناك فريق لا زال يراهن على أعداء لبنان ويريد عرقلة تشكيل الحكومة

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ احمد القطان أنه “رغم تردي الوضع الاقتصادي والسياسي الذي يعيشه الشعب اللبناني مجتمعا، هناك فريق لا زال يراهن على أعداء لبنان، ولا زال بالرغم من كل الفقر المطبق والوضع المتردي يريد أن يعرقل تشكيل حكومة علها تخفف عن كاهل اللبناني ما يعيشه”.

واعتبر الشيخ القطان الجمعة ان “مهمة الشعب اللبناني ان يحاسب وان ينتفض ليس نصرة لبعض الزعماء وبعض السياسيين الذين سرقوا ونهبوا المليارات من البلد، بل مهمته ان يقول لهم ان هذا البلد مبني على اسس طائفية ومذهبية فيجب ان تشكلوا حكومة الطوائف والمذاهب علها تستطيع ان تنقذ ما امكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام