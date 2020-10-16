رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: الاحتفالات بتحرير الأسرى أثبتت أن خلف كل أسير من أسرانا أمة لا يمكن أن تتخلى عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 20:02

رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: الاحتفالات بتحرير الأسرى أثبتت أن خلف كل أسير من أسرانا أمة لا يمكن أن تتخلى عنه

منذ 1 ساعة 16 October، 2020
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