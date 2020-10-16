مواجهات مع جنود الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة. ووقعت مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل اصيب فيها عشرات الفلسطينيين . كما اصيب شاب برصاص الاحتلال بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وافادت أنباء عن 3 إصابات بالرصاص المطاطي خلال قمع قوات الاحتلال فعالية ضد الاستيطان في قرية برقة شمال شرق رام الله. واعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين خلال تغطية مواجهات اندلعت في جبال بلدة برقة خلال قطف الزيتون. كما اصيب عشرات المواطنين، بينهم صحفيون، بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام