إصابة شاب برصاص الاحتلال بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 20:02

إصابة شاب برصاص الاحتلال بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل

منذ 1 ساعة 16 October، 2020
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