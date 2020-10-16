مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا صحة لما بثته “الجديد” عن علاقة الرئيس عون في قضية أمير الكبتاغون، وستكون المحطة موضع ملاحقة أمام القضاء المختص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 18:18

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا صحة لما بثته “الجديد” عن علاقة الرئيس عون في قضية أمير الكبتاغون، وستكون المحطة موضع ملاحقة أمام القضاء المختص

منذ 19 mins 16 October، 2020
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