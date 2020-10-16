الدفاع الأرمينية: معارك عنيفة مستمرة في قره باغ على مدار الساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 18:18

الدفاع الأرمينية: معارك عنيفة مستمرة في قره باغ على مدار الساعة

منذ 40 mins 16 October، 2020
أخبار موقع المنار

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