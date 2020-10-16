اتحاد بلديات جبل عامل: إصابة جديدة في تولين وحالتان وافدتان الى الخيام ووفاة في مركبا

أفاد التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون أنه “بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، سجل اليوم حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في بلدة تولين، وحالتان وافدتين الى بلدة الخيام، وحالة شفاء في بلدة كفركلا، وحالة وفاة في بلدة مركبا، بما يرفع عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة الى 298 إصابة و208 حالة شفاء و9 حالات وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 65 حالة مصابة مؤكدة مخبريا: 62 منها قيد الحجر المنزلي و3 داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

وذكرت خلية الازمة أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء، هي المخولة إصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا”، داعية الى “عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية”.

وطلب الاتحاد من الاهالي “الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام