التحكم المروري: قطع السير امام سرايا #صيدا على الطريق الممتد من مصرف #لبنان باتجاه الدوار العربي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 18:18

التحكم المروري: قطع السير امام سرايا #صيدا على الطريق الممتد من مصرف #لبنان باتجاه الدوار العربي

منذ 48 mins 16 October، 2020
أخبار موقع المنار

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