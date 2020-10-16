التحكم المروري :حركة المرور كثيفة علي طريق انفاق #المطار باتجاه #خلدة بسبب حادث مروري وتتم المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 18:18

التحكم المروري :حركة المرور كثيفة علي طريق انفاق #المطار باتجاه #خلدة بسبب حادث مروري وتتم المعالجة

منذ 49 mins 16 October، 2020
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