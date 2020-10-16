أستراليا تدعو روسيا للعودة في المحادثات الثلاثية بشأن الطائرة الماليزية المنكوبة

أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين الجمعة، عن خيبة أمل بلادها الشديدة إزاء قرار روسيا عدم المشاركة في المحادثات الثلاثية بشأن تحطم طائرة الرحلة “إم أش17” 17 بين امستردام وكوالالمبور عام 2014 في شرق أوكرانيا، وتدعو موسكو للعودة إلى المشاورات على الفور. وأشارت باين إلى أن “نهج أستراليا، استند منذ البداية، عبر التعاون الوثيق مع هولندا إلى الرغبة في المشاركة البناءة في الجهود المبذولة لتحقيق النتائج”، قائلةً “ندعو روسيا إلى العودة فوراً إلى المفاوضات”.

وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن “روسيا ترى من المستحيل مواصلة المشاركة في المشاورات الثلاثية مع أستراليا وهولندا بشأن كارثة بوينغ، لكنها مستعدة للتفاعل مع السلطات الهولندية المختصة”. وأضافت الخارجية الروسية أن “تقديم لاهاي شكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الكارثة يعد خطوة غير ودية وتضر بالعلاقات وتتعارض مع الحس السليم والتحقيقات الهولندية وفريق التحقيق المشترك متحيزة وسطحية ومسيّسة”. وفقا لوزارة الخارجية الروسية، إن لاهاي تتحمل المسؤولية كاملة عن تعطيل المشاورات.

وأعرب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، عن أسفه لقرار موسكو وقال إنه تم استدعاء السفير الروسي في لاهاي، ألكسندر شولغين، إلى وزارة الخارجية الهولندية.

المصدر: سبوتنيك