هولندا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

ارتفع عدد الحالات المكتشفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى رقم قياسي، بلغ 7997 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت صحيفة “أن أل تايمز” بالإشارة إلى المعهد الوطني للصحة. وبحسب أحدث البيانات ، بلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 212 ألفًا. تم اكتشاف معظم المصابين في أمستردام وروتردام ولاهاي. وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد أكثر من 6.7 ألف.

وتم الكشف أمس الخميس عن 7833 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. وتشير التقارير إلى أن 1553 مصابًا بـ”كوفيد-19″ يتعالجون في مستشفيات هولندا. ومنذ منتصف أيلول / سبتمبر، تسجل هولندا كل يوم تقريبا ارتفاعات قياسية في عدد المصابين بالفيروس حتى تجاوزت حاجز 3000 مصاب في اليوم للمرة الأولى أواخر الشهر المنصرم.

المصدر: سبوتنيك