تسجيل حالة وافدة الى الزرارية و3 حالات جديدة في الخرايب

أعلنت بلدية الزرارية في بيان، أنه “تم رصد اصابة جديدة بفيروس كورونا لوافد من ساحل العاج”، طالبة من “جميع المخالطين حجر انفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من اجل اجراء فحوص pcr”.

وجددت الدعوة الى “ضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، وخاصة في ما يتعلق بالكمامات والتباعد الإجتماعي، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”.

الخرايب

كذلك، أعلنت بلدية الخرايب “تسجيل 3 حالات إيجابية جديدة، مشددة على “التزامهم بالحجر الصحي”، داعية “كل المخالطين الى التزام الحجر الصحي لمدة 14 يوما والتواصل مع لجنة الصحة والبيئة على الارقام: 70801330 واتساب: 07360460”.

وأشارت البلدية الى أنها “أمام التسجيل المتكرر للحالات الايجابية في البلدة، وخوفا من اللجوء الى إقفالها، تناشد الاهالي ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والحد من الاجتماعات العائلية والسهرات الجماعية”، مشددة على “ضرورة عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأي عوارض صحية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام