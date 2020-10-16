ارتفاع عدد الاصابات في عكار بالوباء الى 1336

أفادت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليوم، “تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للمصابين المسجلين منذ 7 أشهر حتى اليوم الى 1336 مصابا. وبلغت الحالات الايجابية قيد المعالجة 441 حالة”.

كما سجل التقرير “16 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 876 حالة. في حين ارتفع عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة الى 750 حالة. اما حالات الوفاة المسجلة منذ بدء الجائحة فاستقرت على 19 حالة”.

وتبعا لهذه المعطيات جددت غرفة ادارة الكوارث نداءها الى جميع الاهالي ب”ضرورة عدم الاستهتار وتشديد الالتزام بالتدابير والتوجهات الصحية الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة وكل الجهات الرسمية المعنية، خصوصا وضع الاقنعة وعدم التخالط والالتزام بالمسافات الامنة وغسل الايدي باستمرار بالماء والصابون عند ملامسة الاسطح، والتشدد في تعقيم المنازل وكل المشتريات وتعقيمها جيدا قبل ادخالها الى المنازل، والتوقف عن المشاركة في المناسبات الاجتماعية العامة، للتمكن من الصمود في مواجهة تحدي تفشي الوباء الذي بات يهدد حياة الكثيرين”.

وذكرت الغرفة المؤسسات العامة والخاصة من تربوية وادارية واصحاب المؤسسات والمحال التجارية ب”ضرورة التقيد بشكل جدي بالتوجهات المعطاة لهم”، وحذرتهم من “مغبة الاستهتار بها ضنا بصحتهم وصحة الاهالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام