باكو تؤكد أنها لا ترى ضرورة لإرسال مراقبين عسكريين روس إلى قره باغ

أعلنت باكو أنها لا ترى ضرورة لإرسال مراقبين عسكريين من روسيا إلى منطقة قره باغ، وأكدت أن الحديث عن هذه الخطوة سابق لأوانه.

وصرح حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في مقابلة مع صحيفة “موندو” الإسبانية، قائلا: “دعونا نوضح، أن أذربيجان لا تقوم بعملية (عسكرية) على أراضي دولة أخرى، ولكن على أرض خاضعة لسيادتها، ولا نعتقد أن إرسال هذه القوات أمر ممكن الآن. ليست هناك حاجة إليها في الوقت الحالي … أولا، يجب أن تغادر القوات الأرمنية، والسماح للنازحين بالعودة، وبعد ذلك يمكننا التحدث عن قوات… لا يزال من المبكر جدا (الحديث عن ذلك)”.

وكانت موسكو قد أكدت باستمرار أن إرسال قوات حفظ سلام روسية أو مراقبين إلى قره باغ المتنازع عليها يحتاج إلى موافقة طرفي النزاع، أذربيجان وأرمينيا.

المصدر: وكالات