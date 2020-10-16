الطقس قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس في لبنان يوم غد السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على المرتفعات والداخل، وتبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة احيانا.

الحالة العامة: طقس خريفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال مع تكون الضباب على المرتفعات.

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على المرتفعات والداخل وتبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة احيانا.

– الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة.

– الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والجبال المتوسطة واستقرارها في الداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 % و 70 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية