الولايات المتحدة تعتقل وزير الدفاع المكسيكي السابق

قال وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، إن وزير الدفاع المكسيكي السابق، سلفادور سيينفويجوس زيبيدا، اعتقل في مطار لوس أنجلوس الدولي.

وأضاف إبرارد اليوم الجمعة في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، أن السفير الأمريكي في المكسيك كريستوفر لانداو أبلغه بواقعة الاعتقال.

وتابع في تغريدة ثانية: “سيجري إبلاغ القنصل في لوس أنجلوس بالاتهامات في الساعات المقبلة” و”سنعرض على سيينفويجوس زيبيدا المساعدة القنصلية التي يستحقها”.

وكان سيينفويجوس زيبيدا وزيرا للدفاع في المكسيك لمدة 6 سنوات، من 2012 إلى 2018 أثناء رئاسة إنريكي بينا نييتو للبلاد. ولم يحدد بعد سبب الاعتقال، لكن وسائل إعلام ربطت الاعتقال بقضية تهريب مخدرات.

المصدر: وكالات