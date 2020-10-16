تركيا تسجل 1693 إصابة جديدة بكورونا ظهرت عليها الأعراض

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة التركية يوم الخميس، أن تركيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1693 حالة جديدة ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع إجمالي المصابين بالمرض في تركيا إلى 324143 حالة، في حين زادت الوفيات 66 وفاة ليبلغ الإجمالي 9080 وفاة.

وقادت مقابلة أجرتها صحيفة “حريت” اليومية التركية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وزير الصحة فخر الدين قوجة، لتكهنات بأن أنقرة قد تبدأ بالإعلان عن عدد جميع من تأتي نتيجة فحوصهم للفيروس إيجابية، إلا أن توضيحا نشرته الصحيفة يوم الاثنين، قال إن تصريح قوجة بأن أنقرة ستعلن عن جميع الحالات الإيجابية كان يشير فقط إلى الفحوص المقطعية التي يتم إجراؤها.

وكان قوجة قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده لا تفصح سوى عن الحالات التي ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس، مما جعل منظمة الصحة العالمية تدعو للإبلاغ عن بيانات “كوفيد-19” بطريقة تتماشى مع توجيهات المنظمة من أجل مواءمة عملية جمع البيانات والإجراءات التي تتخذ للتعامل مع ذلك.

وقالت المنظمة إن تركيا تقوم بعزل جميع الحالات الإيجابية بغض النظر عن ظهور أعراض عليها من عدمه.

المصدر: رويترز