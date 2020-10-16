أ ف ب: دول أوروبية تنتقد قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 12:52
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وزبر الصحة حمد حسن يقوم بجولة مفاجئة على مستودعات للأدوية في بعبدا
حسن: تواصلت مع القاضية غادة عون والقاضي علي ابراهيم واتفقنا على اتخاذ كل الإجراءات القضائية لتأمين الدواء للناس
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: الإنجاز يشكل نجاحا كبيرا على المستوى السياسي والعسكري والانساني
العميد يحيى سريع: نحن حاضرون لعمليات كبيرة إن لم يتجاوب العدوان مع دعوات السلام وحقن الدماء
الكرملين: عقوبات الإتحاد الأوروبي على معاوني بوتين تضر بعلاقات التكتل وموسكو
منظمة الصحة العالمية: وضع كورونا المستجد في أوروبا مصدر قلق كبير لمنظمة الصحة العالمية
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (مارك لوكوك) يحذر من تفشي المجاعة في اليمن وتشرد 80 بالمئة من سكانه
الرئيس الاميركي دونالد ترامب اتهم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بالتجسس على حملته الانتخابية
ترامب أعرب عن خشيته من تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة وقال إنَّه يشعر بأنَّه سيفوز ويريد فوزاً نظيفاً
وصول أول طائرة تقل أسرى يمنيين محرررين إلى مطار صنعاء في إطار الدفعة الثانية لاتفاق التبادل مع قوى العدوان
استقبال رسمي وشعبي للدفعة الثانية من الأسرى اليمنيين المحررين في مطار صنعاء
ترامب أعرب عن خشيته من تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة وقال إنَّه يشعر بأنَّه سيفوز ويريد فوزاً نظيفاً
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
ترامب أعرب عن خشيته من تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة وقال إنَّه يشعر بأنَّه سيفوز ويريد فوزاً نظيفاً
الرئيس الاميركي دونالد ترامب اتهم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بالتجسس على حملته الانتخابية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الخارجية الروسي: تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
أ ف ب: دول أوروبية تنتقد قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية
منذ 43 mins
16 October، 2020
الاتحاد الاوروبي
الانتخابات في كيان العدو
الوحدات الاستيطانية
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