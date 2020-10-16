الرئيس السوري بشار الأسد يخصص المناطق المتضررة من الحرائق في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمبلغ مليارين و370 مليوناً لمشاريع خدمية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 12:52

الرئيس السوري بشار الأسد يخصص المناطق المتضررة من الحرائق في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمبلغ مليارين و370 مليوناً لمشاريع خدمية

منذ 51 mins 16 October، 2020
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