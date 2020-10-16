الوزير حسن: سنتخذ إجراءات فورية في حق كل من يتلاعب بصحة الناس بتهمة بالتقصير في صحة المواطن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 10:54

الوزير حسن: سنتخذ إجراءات فورية في حق كل من يتلاعب بصحة الناس بتهمة بالتقصير في صحة المواطن

منذ 29 mins 16 October، 2020
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