الوزير حسن : تواصلت مع القاضية غادة عون والقاضي علي ابراهيم واتفقنا على اتخاذ كل الاجراءات القضائية لتأمين الدواء للناس واتخاذ تدابير فورية بحق كل مرتكب وكل من يتلاعب بصحة المواطن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 10:54

الوزير حسن : تواصلت مع القاضية غادة عون والقاضي علي ابراهيم واتفقنا على اتخاذ كل الاجراءات القضائية لتأمين الدواء للناس واتخاذ تدابير فورية بحق كل مرتكب وكل من يتلاعب بصحة المواطن

منذ 31 mins 16 October، 2020
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