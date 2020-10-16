وزير الصحة حمد حسن خلال جولته على مستودعات الادوية في بعبدا: تبين نتيجة المداهمات أن هناك استنسابية واحتكارا لبعض أصناف الدواء ومحصورة ببعض الصيدليات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 10:54
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الرئيس عون استقبل صباحا في بعبدا مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد شينكر
مصادر للمنار: قرار الرئيس عون تأجيل الاستشارات هو لحاجة ان لا يكون هناك تكليف من دون تأليف وتأليف من دون ثقة
مصادر المنار: الرئيس عون يريد ان يعطي فرصة اضافية للاتفاق وانقاذ المبادرة الفرنسية انطلاقا من دعمه لها
مصادر للمنار: رئيس الجمهورية حريص على توفير اكبر عدد ممكن من التأييد النيابي للرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة
الصحة اللبنانية: تسجيل 1550 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الخارجية الروسية: موقف حزب الله من مفاوضات ترسيم الحدود هو موقف مسؤول
وفد خليجي تطبيعي يزور المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني
اليمن: إنجاز عملية تبادل للأسرى بين حكومة الانقاذ الوطني وحكومة منصور هادي بوصول 4 طائرات إلى مطار صنعاء
مراسل المنار: 112 يمنياً محرراً وصلوا الى صنعاء ضمن الدفعة الرابعة من عملية تبادل الاسرى
العملية شملت تبادل 1081 أسيرا من الطرفين بينهم 15 عسكريا سعوديا وأربعة عسكريين سودانيين
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: الإنجاز يشكل نجاحا كبيرا على المستوى السياسي والعسكري والانساني
العميد يحيى سريع: نحن حاضرون لعمليات كبيرة إن لم يتجاوب العدوان مع دعوات السلام وحقن الدماء
الكرملين: عقوبات الإتحاد الأوروبي على معاوني بوتين تضر بعلاقات التكتل وموسكو
منظمة الصحة العالمية: وضع كورونا المستجد في أوروبا مصدر قلق كبير لمنظمة الصحة العالمية
المفوضية الأوروبية تدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى القيام بما هو ضروري لتجنب حجر عام نظرا لآثاره المدمرة
رئيس بلدية لندن: سكان العاصمة البريطانية لن يتمكنوا بعد الآن من لقاء أصدقائهم وعائلاتهم في أماكن مغلقة
رئيس بلدية لندن: الحكومة تستعد لرفع حالة التأهب وتستعد لرفع حالة الإنذار في المدينة للحد من انتشار وباء كورونا
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (مارك لوكوك) يحذر من تفشي المجاعة في اليمن وتشرد 80 بالمئة من سكانه
الرئيس الاميركي دونالد ترامب اتهم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بالتجسس على حملته الانتخابية
ترامب أعرب عن خشيته من تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة وقال إنَّه يشعر بأنَّه سيفوز ويريد فوزاً نظيفاً
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الخارجية الروسي: تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمم المتحدة: التغير المناخي ضاعف بشدة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000 ما أودى بحياة 1.2 مليون شخص وكلف 3 تريليون دولار
فيتنام: مصرع أكثر من 18 شخصا وفقدان أكثرة من عشرة اشخاص وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الصحة حمد حسن خلال جولته على مستودعات الادوية في بعبدا: تبين نتيجة المداهمات أن هناك استنسابية واحتكارا لبعض أصناف الدواء ومحصورة ببعض الصيدليات
منذ 37 mins
16 October، 2020
الامن الصحي
الوزير حمد حسن
تهريب الدواء
قضاء بعبدا
مستودعات الادوية
التعليقات
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الوزير حسن: هناك أدوية مدعومة من مصرف لبنان موجودة في المستودعات
الوزير حسن: سنتخذ إجراءات فورية في حق كل من يتلاعب بصحة الناس بتهمة بالتقصير في صحة المواطن
الوزير حسن : تواصلت مع القاضية غادة عون والقاضي علي ابراهيم واتفقنا على اتخاذ كل الاجراءات القضائية لتأمين الدواء للناس واتخاذ تدابير فورية بحق كل مرتكب وكل من يتلاعب بصحة المواطن
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