وزير الصحة حمد حسن خلال جولته على مستودعات الادوية في بعبدا: تبين نتيجة المداهمات أن هناك استنسابية واحتكارا لبعض أصناف الدواء ومحصورة ببعض الصيدليات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 10:54

وزير الصحة حمد حسن خلال جولته على مستودعات الادوية في بعبدا: تبين نتيجة المداهمات أن هناك استنسابية واحتكارا لبعض أصناف الدواء ومحصورة ببعض الصيدليات

منذ 37 mins 16 October، 2020
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