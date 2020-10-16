أي منصات التواصل هي الأكثر تداولاً لمعلومات كورونا المضللة؟

أصدرت مجموعة “الصحفيين ومشروع الجائحة” دراسة لآثار فيروس كورونا على الصحافة في جميع أنحاء العالم، في بحث تعاوني من قبل المركز الدولي للصحفيين ومركز تاو للصحافة الرقمية في جامعة كولومبيا.

وبحسب المشاركين في الاستطلاع، فقد ظهر المشاركون السياسيون والمسؤولين المنتخبون وممثلو الحكومة والشبكات التي تنظمها الدولة كأبرز مصادر المعلومات المضللة حول فيروس كورونا.

كما يعتقد المشاركون في الاستطلاع أن فيسبوك يعتبر الأكثر تداولاً للمعلومات الخاطئة والمضللة من بين أنظمة التواصل الاجتماعي.

وتتعرّفون أكثر إلى منصات التواصل الاجتماعي الأكثر تداولاً للمعلومات المضللة حول فيروس كورونا كورونا بحسب رأي المستخدمين في الإنفوغرافيك أعلاه:

المصدر: سي ان ان