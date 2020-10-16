تويتر” يلغي حظرا فرضه على حساب حملة ترامب الانتخابية

ألغى موقع “تويتر” حظرا مؤقتا فرضه سابقا على حساب الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا إن مقطع فيديو حول نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن انتهك قواعد الشركة.

وتم رفع حجب الحساب الرسمي التابع لحملة ترامب الانتخابية، الخميس، بعد حظر على الدخول فيه استمر نحو 13 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء.

وأنزل حساب الحملة الانتخابية لترامب مقطع فيديو لقصة نشرتها صحيفة “نيويورك بوست” الأربعاء وتضمن تفاصيل مزعومة عن تعاملات تجارية لهانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي، مع شركة “Burisma Holdings” الأوكرانية للطاقة، وقال إن نائب الرئيس السابق التقى بمستشار للشركة.

وأوضحت حملة ترامب، التي تحظى بنحو 2.2 مليون متابع على “تويتر” في تغريدة جديدة أنها “تعيد نشر مقطع الفيديو الذي لا يريد تويتر أن تشاهدوه”.

وظهرت في مقطع الفيديو عبارة “جو بايدن كاذب كان يخدع بلادنا لأعوام”.

وقالت إدارة “تويتر” في وقت سابق إن المقطع انتهك قواعده حول نشر معلومات خاصة، مضيفة أن الحساب قد يحتاج لمحو المنشور لتتسنى له متابعة التغريد.

وتحدث ترامب عن رفع دعوى قضائية، إلا أن موقع “تويتر” قال الأربعاء إن المنشور انتهك سياسته حول “المواد المقرصنة” والتي تمنع توزيع محتوى جرى الحصول عليه من خلال القرصنة ويحوي معلومات خاصة أو أسرار تجارية أو يعرض حياة الآخرين للخطر.

المصدر: رويترز