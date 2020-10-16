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October 16 2020 - 08:44

المكسيك تعلن تسجيل 387 حالة وفاة و5514 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 51 mins 16 October، 2020
كورونا في المكسيك
أخبار دولية - المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر يوم الجمعة، عن تسجيل 387 حالة وفاة و5514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 85285، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 834910 حالة.

وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم.

المصدر: وكالات

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