387 حالة وفاة و5514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 04:54

387 حالة وفاة و5514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك

منذ 1 ساعة 16 October، 2020
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