مقتل 20 شخصا في بوركينا فاسو على يد جماعات مسلحة

قالت سلطات بوركينا فاسو في بيان اليوم الخميس إن”جماعات مسلحة قتلت نحو 20 شخصا في هجمات على ثلاث قرى في شمال البلاد”.

وأفادت وزارة الاتصالات بأن”الهجمات وقعت أمس الأربعاء على قرى ديمنيول وبومبوفا وبيتيجيرس، وذلك بعد 10 أيام من قيام مسلحين بقتل 25 نازحا بالقرب من بلدة بيسيلا على بعد نحو 140 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي”.

وانزلقت بوركينا فاسو إلى حالة من الفوضى خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تستغل جماعات متشددة على صلة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” التوتر العرقي وإهمال الحكومة لمنطقة الشمال القاحلة لتحقيق أهدافها.

وشهد هذا العام وحده مقتل المئات في عشرات الهجمات التي استهدفت المدنيين. وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات شردت أكثر من مليون شخص.

المصدر: رويترز