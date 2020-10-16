بلدية بنعفول اعلنت عن تسجيل اصابة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 00:14

بلدية بنعفول اعلنت عن تسجيل اصابة

منذ 26 mins 15 October، 2020
كوارث
لبنان

اعلنت بلديه بنعفول قضاء صيدا عن اصابة احد الاشخاص بفايروس كورونا covid-19،وهو من سكان بلدة عرنابا وسيتم متابعة اصابته مع المعنيين، كما تمنت البلديه على جميع المخالطين له في بلدة بنعفول التواصل مع لجنة الطوارىء في البلدة لإجراء ما يلزم والاتصال على الرقمين:
-الدكتور نبيل غدار غدار 03579046-03673577 طلال الرز.
وشددت البلديه على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية وتنفيذ توصيات الصحة في ما خص الكمامة والتباعد والتزام كل معايير السلامة العامة في ما خص الوباء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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