بلدية بنعفول اعلنت عن تسجيل اصابة

اعلنت بلديه بنعفول قضاء صيدا عن اصابة احد الاشخاص بفايروس كورونا covid-19،وهو من سكان بلدة عرنابا وسيتم متابعة اصابته مع المعنيين، كما تمنت البلديه على جميع المخالطين له في بلدة بنعفول التواصل مع لجنة الطوارىء في البلدة لإجراء ما يلزم والاتصال على الرقمين:

-الدكتور نبيل غدار غدار 03579046-03673577 طلال الرز.

وشددت البلديه على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية وتنفيذ توصيات الصحة في ما خص الكمامة والتباعد والتزام كل معايير السلامة العامة في ما خص الوباء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام