صمود اليمنيين يثمر تحريراً لاَسراهم

تمكن اليمنيون اليوم من انجاز احد اهم نتائج صمودهم بوجه العدوان الاميركي السعودي على بلدهم بفرض تحقيق المرحلة الاولى من اطلاق سراح الاسرى الجيش واللجان الشعبية.

وانطلقت المرحلة الاولى من عملية التبادل بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وضمت تبادل ألف وواحدٍ وثمانين أسيرا ًمن الجيش اليمني وقوات عبد ربو منصور هادي.

وقد تمَّ نقل الأسرى من الرياض ومأرب الى صنعاء وبالعكس بشكل متزامن. وأعلن رئيس لجنة شؤون الاسرى عبد القادر المرتضى خلال مؤتمر صحافي عن مواجهة صعوبات كبيرة قبل الوصول الى اليوم وأنَّ بعض الاطراف لم ترد لهذه العملية ان تتم.

المصدر: قناة المنار