قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم حي عبيد بقرية #العيسوية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2020 - 00:14

قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم حي عبيد بقرية #العيسوية بالقدس المحتلة

منذ 42 mins 15 October، 2020
أخبار موقع المنار

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