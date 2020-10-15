الخارجية الإيرانية: سقوط عدد من القذائف داخل الأراضي الإيرانية القريبة من نزاع قره باغ أمر غير مقبول ويبعث على القلق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2020 - 22:38

الخارجية الإيرانية: سقوط عدد من القذائف داخل الأراضي الإيرانية القريبة من نزاع قره باغ أمر غير مقبول ويبعث على القلق

منذ 38 mins 15 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة