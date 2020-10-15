فرنسا تتجاوز للمرة الأولى عتبة 30 ألف إصابة بكوفيد-19 في 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2020 - 22:38

فرنسا تتجاوز للمرة الأولى عتبة 30 ألف إصابة بكوفيد-19 في 24 ساعة

منذ 2 ساعة 15 October، 2020
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