وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1550 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2020 - 21:02

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1550 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 15 October، 2020
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