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October 15 2020 - 21:02

وفد خليجي تطبيعي يزور المسجد الأقصى بحماية قوات العدو الإسرائيلي

منذ 2 ساعة 15 October، 2020
وفد خليجي تطبيعي
عربي وإقليمي - فلسطين

زار وفد خليجي تطبيعي الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة العدو الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينة “قد زار الوفد الخليجي الذي لم تحدد هويته، المسجد الأقصى من باب السلسلة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدى الصلاة داخل المسجد والتقط بعضاً من الصور قبل أن يغادر المسجد”.

الجدير بالذكر أن العدو يمنع دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال الفترة الأخيرة بذريعة الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا، ويضع شروطاً مشددة بخصوص دخول المصلين، فضلاً عن عمليات الاقتحام اليومية والدورية للمسجد.

المصدر: فلسطين اليوم

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