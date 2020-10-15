إصابات بين الفلسطينيين خلال اقتحام العدو لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة

أصيب عشرات الفلسطينيين بالغاز المسيل للدموع الخميس خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت الشارع الرئيسي بمخيم شعفاط وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو البيوت والسكان والمركبات والحافلات”.

وأضافت المصاد ان “قوات الاحتلال اعتلت أسطح البنايات والمجمعات التجارية ولاحقت الشبان في الشارع وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للادموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق”.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال أغلقت المحال التجارية في الشارع الرئيسي بالمخيم أبوابها، خلال اقتحام المخيم”.

المصدر: فلسطين اليوم