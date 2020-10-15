“تجمع العلماء”: لحكومة تكنو سياسية تحظى بدعم الكتل النيابية الكبرى وتتبنى خطة إصلاحية

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الخميس إن “تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لأسبوع يجب أن يكون تأجيلا أخيرا، وأن لا نسمح بتكراره لأننا لا نمتلك ترف الوقت”.

ورأى التجمع انه “يجب الإسراع في تشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية تحظى بموافقة غالبية الكتل النيابية”، وأمل أن “يكون تأجيل الاستشارات هو لتقصير مدة التأليف بحيث يكون مباشرة بعد التكليف”، وشدد على ان “تكون الحكومة حكومة تكنو – سياسية تحظى بدعم الكتل النيابية الكبرى وتتبنى خطة إصلاحية واضحة للوضع الاقتصادي المتدهور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام