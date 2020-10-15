اليمن: وصول الطائرة التي تقل الدفعة الرابعة من الأسرى المحررين إلى مطار صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2020 - 17:46

اليمن: وصول الطائرة التي تقل الدفعة الرابعة من الأسرى المحررين إلى مطار صنعاء

منذ 26 mins 15 October، 2020
أخبار موقع المنار

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